版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 09:13 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆脱离盘初高位，因出口商卖出

0052GMT
    
    * 日本出口商月底卖盘推低美元/日圆  
    * 稍早触及高位121.60 
    * 亚洲今日可能受限于121.50日圆，此水准仍有出口商卖兴
    * 美元/日圆从121.60下跌，目前跌至121.09，在121.00之前有买盘
    * 在121.00-50有期权到期，规模8.45亿美元，料将有抑制作用。(完
)
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐