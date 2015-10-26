《汇市简讯》美元兑日圆脱离盘初高位，因出口商卖出

0052GMT * 日本出口商月底卖盘推低美元/日圆 * 稍早触及高位121.60 * 亚洲今日可能受限于121.50日圆，此水准仍有出口商卖兴 * 美元/日圆从121.60下跌，目前跌至121.09，在121.00之前有买盘 * 在121.00-50有期权到期，规模8.45亿美元，料将有抑制作用。(完 ) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)