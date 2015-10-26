《香港报摘》--其他报纸重要消息10月26日

**明报**

--正当渣打 早前宣布全球裁员25%的高层后，有传媒最新引述市场消息报导，渣打将于明日结束股票结构性产品及认股证销售部门，即结束窝轮及股票衍生工具业务，但暂未知是次涉及员工人数。

**星岛日报**

--停牌逾14个月雷士照明 今日复牌。在风波中接任首席执行官的董事长王冬雷称，公司在过去一年多的时间，不仅是公司内部，外围经济环境起了巨大变化，故认为雷士最需要「转型」。自王冬雷执掌后，雷士开始进入利润率更高的家用照明产品市场，他期望未来该类产品的收入做到平分秋色。

--中国忠旺 高附加值铝压延材项目正按计画稳步推进，公司首席财务官张立基表示，第一期项目总投资320亿元人民币，截至今年6月底已动用220亿人民币，预计明年年底前可全面投产。

**苹果日报**

--美酒佳肴巡礼昨日闭幕，财政司司长曾俊华游览后撰写网志，指越来越多港人品尝葡萄酒、威士忌，反映生活水平改善。而另一方面，餐饮中小企依然难请人，他引述餐厅老板，现时市区核心地段的洗碗工月薪1.2万元，仍不代表有人肯做。

**东方日报**

--新加坡金管局近日向银行发出针对贸易融资等反洗黑钱调查指引，更将调查范围覆盖过去三年相关交易。银行家形容，近年因新加坡监管较宽松，不少香港银行将部分人民币业务调往新加坡，今次该些银行将面对「秋后算帐」的风险，直言涉及交易的银行中伏。

**文汇报**

--李宁公司 称，以现金约1.25亿元人民币向非凡中国出售红双喜10%股权。完成交易后，公司于红双喜的股权将降至47.5%，仍为红双喜最大股东。公司获得上述现金后，现金状况较2015年6月30日公布的中期现金净额状况提高约25%。交易所得净额将用作投资五大核心运动品类的产品开发、进一步拓展集团的销售管道，以及用作一般企业用途。（完）

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