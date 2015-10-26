基金产业：央行表态指引前，大量新资金即涌入美国挂牌的新兴市场ETF

市场资金强力进驻iShares核心MSCI明晟新兴市场ETF 。据该基金监管者贝莱德(Blackrock)一名发言人Melissa Garville表示，基金周四流入3.009亿美元，为成立三年以来单日最大流入规模。贝莱德总计管理82亿美元的资产。

规模达230亿美元的iShares MSCI明晟新兴市场ETF(EEM) 当日流入3.36亿美元，为本月以来最高流入量。

MSCI新兴市场指标追踪EEM等数以百亿美元计ETF资产，该指数于8月24日创下年内低位，当时年内跌幅达17.9%，但指数自此即反弹11.6%。

市场资金本月加速流入新兴市场基金。基金分析公司理柏(Lipper)周四指出，截至周三，市场资金连续第三周进驻新兴市场股票基金，共计流入16亿美元。