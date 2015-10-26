中国期市：大商所调低铁矿石提货单最小交割量至1万吨，更贴近现货市场

路透北京10月26日 - 中国大连商品交易所最新通知，铁矿石提货单交割的申请数量将由4万吨或其整数倍调整为1万吨或其整数倍，新规则将于I1601合约起施行。市场分析认为，此次调整后将使提货单交割制度更贴近现今铁矿石现货市场实际情况、提升其响应成功的几率。

大商所提供的新闻稿援引市场人士表示，此次大商所将提货单申请数量调整后，可使满足持仓要求的客户数大幅提高。以I1501合约为例，申请数量调整后，卖方中满足持仓要求的平均客户数将从9个提高到17个，占合约一般法人客户数的比例将从19.2%提高到35.8%。

“将提货单交割的最小交割单位调整为1万吨后，产业客户除了可以通过该制度对“海漂货”进行保值外，也能在必要时利用提货单制度促进港口现货参与交割。”新闻稿称，

数据显示，申请数量调整后将使现货市场实际成交中符合提货单交割要求的比例从4.03%提高至69.85%。

在目前钢铁行业整体资金相对紧张的背景下，港口现货贸易规模多在1-2万吨左右。我的钢铁电子交易平台的成交数据显示，截至2015年初，港口共成交现货471笔（合610万吨左右），其中单笔成交在1-2万吨的居多，平均单笔成交量约1.3万吨。

铁矿石作为典型的大宗低值商品，客户对港口作业、运输等过程中所产生的成本和损耗较为敏感。