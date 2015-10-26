《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月26日

路透香港10月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数周五收高157.54,或0.9%,报17646.7点.因微软等公司季报好于预期带动科技股劲升，且医疗保健股在近 期急跌后反弹。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 117.020 -0.17 17464 9.069 1.56 中国铝业 8.630 -1.15 16877 2.675 1.72 中国移动 61.290 0.82 168949 95.000 1.77 中国人寿 20.230 3.27 227341 31.357 2.31 中石油 82.380 0.64 18881 6.384 1.02 中石化 75.390 2.27 48978 5.843 1.26 汇丰控股 <HSBC.K 39.910 1.63 1319840 61.861 1.24 中电信 53.580 0.02 22817 4.152 1.53 中国联通 12.880 -0.62 177035 9.982 1.44 兖州煤业 5.270 1.35 8149 4.084 1.35 华能国际 49.370 -0.80 9521 9.565 1.87 南方航空 42.400 1.02 12747 6.572 2.05 东方航空 33.040 3.28 10211 5.121 1.81 中芯国际 4.730 -0.63 3182 0.733 0.43