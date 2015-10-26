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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 09:24 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月26日

路透香港10月26日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.75港元      )
                                                                                                                                                                                            
 美股道琼工业指数周五收高157.54,或0.9%,报17646.7点.因微软等公司季报好于预期带动科技股劲升，且医疗保健股在近                                                                                 
 期急跌后反弹。                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                       
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                      
 中海油                       117.020   -0.17      17464             9.069       1.56                                                                                                       
 中国铝业                       8.630   -1.15      16877             2.675       1.72                                                                                                       
 中国移动                      61.290    0.82     168949            95.000       1.77                                                                                                       
 中国人寿                      20.230    3.27     227341            31.357       2.31                                                                                                       
 中石油                        82.380    0.64      18881             6.384       1.02                                                                                                       
 中石化                        75.390    2.27      48978             5.843       1.26                                                                                                       
 汇丰控股            <HSBC.K   39.910    1.63    1319840            61.861       1.24                                                                                                       
 中电信                        53.580    0.02      22817             4.152       1.53                                                                                                       
 中国联通                      12.880   -0.62     177035             9.982       1.44                                                                                                       
 兖州煤业                       5.270    1.35       8149             4.084       1.35                                                                                                       
 华能国际                      49.370   -0.80       9521             9.565       1.87                                                                                                       
 南方航空                      42.400    1.02      12747             6.572       2.05                                                                                                       
 东方航空                      33.040    3.28      10211             5.121       1.81                                                                                                       
 中芯国际                       4.730   -0.63       3182             0.733       0.43

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