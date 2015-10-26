台湾汇市：台币盘初因中国双降偏贬，出口商抛汇收敛贬幅

路透台北10月26日 - 台币兑美元 周一盘初实质汇价偏贬。交易员指出，因中国降息降准措施推动美元全线走强，台币跟随韩元、人民币的弱势走势；不过月底前出口商抛汇力道加大，对台币形成支撑。

他们表示，今日出口商在32.450上方密集挂出卖单，使得台币开盘略反应中国双降利空后即收敛跌幅，盘面上也看到外资有小幅买美元，使得台币维持在狭幅区间内的动态平衡。

“出口商抛汇量蛮多的，月底前就算贬也跑不远。”一位公股银行交易员说。

另一外商银行交易员则称，中国双降让汇市气氛异于上周五的看升格局，盘中要观察离岸人民币 是否会进一步走弱，以及韩元贬值幅度是否扩大。

台币早盘实质交易区间落在32.390-32.420；上日在32.300-32.424。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.387/32.427，上日收在32.440。

本地时间10:09时，韩元兑美元 报1,134.7，上日收在1,124.7；离岸人民币 报6.3945，上日收在6.3950；至于美元指数 最新报价96.928。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.380-32.480

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