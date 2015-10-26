永安期货：中国期指持仓上升，市场人气回暖

中国GDP虽然年内首度破7，但表现仍好于市场预期。在数据公布之初，指数并未走低，直到上周三才出现大幅技术性回调，之后又迅速反弹，收复大部分失地，IF和IH当周分别下跌1.38%和1.05%，IC当周上涨2.39%。基差方面，投资者对后市预期回暖，期货贴水进一步收窄，上周五IF、IH及IC近月合约负基差分别缩小至94.4、23.96及230.2点。