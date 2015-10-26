永安期货：中国期指持仓上升，市场人气回暖

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月26日的《期货日报》：
中国GDP虽然年内首度破7，但表现仍好于市场预期。在数据公布之初，指数并未走低，直到上周三才出现大幅技术性回调，之后又迅速反弹，收复大部分失地，IF和IH当周分别下跌1.38%和1.05%，IC当周上涨2.39%。基差方面，投资者对后市预期回暖，期货贴水进一步收窄，上周五IF、IH及IC近月合约负基差分别缩小至94.4、23.96及230.2点。
主力持仓方面，IF多空前20名主力上周双双增仓，其中多头增仓3923手，持仓回升至3万手之上，空头增仓4062手，持仓增至32754手，净空持仓维持在2700手左右，与前一周仅相差100余手。同时，随着交割周结束，IH和IC主力持仓有所恢复。由于中小盘个股表现突出，IC逐步受到市场青睐，多空主力持仓均达到7000手以上，略超交割前水平，且渐有赶超IH之势。IH持仓则恢复缓慢，多空主力持仓目前仅有6000余手。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”