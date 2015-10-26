港报社评：观察十三五规划，莫被GDP障目--经济日报10月26日

中共五中全会今召开，讨论十三五规划，外界关注未来五年经济增长目标维持7%，抑降至6.5%，惟此非中央最关注要点，而是如何将经济民生发展，由追求速度变为更重质素。

保七与否惹争议 焦点恐有误

市场本周焦点除美国储局与日本央行议息，亦关注今起一连四天召开的中共五中全会，会上将讨论十三五规划。外界注视中央制定今后五年经济增长目标时会否维持7%，又或下调至6.5%。但若只紧盯增长目标，恐见树不见林，因中央最关注的，应非经济增长目标是7%抑或6.5%。

中央最着紧的，是能否在2020年，将国内生产总值较2010年翻一番，实现全面小康，此需十年间平均增长7%。惟前几年增长往往超速，如2011年增长便达9.3%，故未来五年，增长只要平均6.5%至6.6%已可达标，「保七」不再是硬指标。

且中央重视经济增长，主因是要保就业稳健，以稳住经济社会大局。内地第三季增长虽仅6.9%，惟全年新增就业1,000万的目标，截至今夏已完成7成，就业环境向好下，增长目标是否「保七」，已非最重要命题。

相比增长目标的数字，十三五规划更应留意的，是中央如何推动经济社会多方面发展攀上新台阶，尤其今次是国家主席习近平与总理李克强上场后首个编制的五年规划，他们势在这份规划中，全面实践其管治新思维。

经济社会齐升级 实现中国梦

在经济方面，习李最注重的是经济升级转型，近期便力推中国制造2025、互联网+等，并藉大众创业、万众创新，透过强化市场力量以实现目标。中央更须在十三五规划中，进一步描划市场化蓝图，尤其打破现时资金与政策俱向国企倾斜，垄断市场的格局，让营运效益更高、创新能力更强的民企有更大空间茁壮，成经济升级主要动力。

而社会方面，十三五规划全名是「国民经济与社会发展第十三个五年规划」，反映规划内容除经济外，亦着重社会改革。尤其习近平2012年底上任总书记后曾许下承诺，除为民众带来更稳定工作、更满意收入，更会营造更佳的医疗、居住、环境等，并为下一代绸缪。十三五规划须在住屋、社会保障，以至治理污染等民众最关切的民生议题，向民众交足功课。

故要观察十三五规划，莫只紧盯增长目标是7%或6.5%，更须留意各项经济与社会改革细节，可循此分析对哪些行业以至企业最受惠，以便在投资市场早着先机。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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