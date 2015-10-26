良运期货：央行“双降”提振有限，沪铜重心将振荡下移

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月26日的《期货日报》：
自8月上旬沪铜指数创出37320元/吨的低点以来，便围绕39500元/吨为区间中轴展开振荡走势，上下最大波幅超过10%。随着10月经济数据尘埃落定，整理行情趋向末端，沪铜走势再度面临方向性选择。笔者认为，沪铜仍处于下行通道中，但在相对充裕的资金面背景下，沪铜重心将振荡下移。
上周五晚间，央行宣布自24日起，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。该消息公布后，沪铜、伦铜价格双双大幅走低，尽吐此前拉升涨幅。这主要是因为央行双降可能与前期市场的悲观预期发生了共鸣，市场猜测经济形势似乎并不理想，势必拖累铜市消费量。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”