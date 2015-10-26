良运期货：央行“双降”提振有限，沪铜重心将振荡下移

自8月上旬沪铜指数创出37320元/吨的低点以来，便围绕39500元/吨为区间中轴展开振荡走势，上下最大波幅超过10%。随着10月经济数据尘埃落定，整理行情趋向末端，沪铜走势再度面临方向性选择。笔者认为，沪铜仍处于下行通道中，但在相对充裕的资金面背景下，沪铜重心将振荡下移。

上周五晚间，央行宣布自24日起，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。该消息公布后，沪铜、伦铜价格双双大幅走低，尽吐此前拉升涨幅。这主要是因为央行双降可能与前期市场的悲观预期发生了共鸣，市场猜测经济形势似乎并不理想，势必拖累铜市消费量。(完)