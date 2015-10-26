期货日报：供需矛盾加剧，沪铝难见起色

以下内容节选自10月26日的《期货日报》：

十一长假结束之后，铝价就进入跌跌不休的行情之中，十月传统旺季尚未结束，沪铝主力合约却屡创近年新低，上周五日内更是几近跌停，主力合约触及10345元/吨。总体来看，在原料价格连续下跌，供应迟迟不能削减，下游消费增速放缓的格局中，未来铝价难见起色。

氧化铝及电费接连下滑，成本曲线不断下移的过程中，电解铝供应未见主动收缩，而同时消费增速放缓，且无法通过出口转移过剩量，铝市场已陷入困局。在国内过剩产能尚未出清之前，铝价难言起色。短期来看，预计沪铝主力合约将在10200—10800元/吨区间弱势整理。(完)

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