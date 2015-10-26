期货日报：供需矛盾加剧，沪铝难见起色

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月26日的《期货日报》：
十一长假结束之后，铝价就进入跌跌不休的行情之中，十月传统旺季尚未结束，沪铝主力合约却屡创近年新低，上周五日内更是几近跌停，主力合约触及10345元/吨。总体来看，在原料价格连续下跌，供应迟迟不能削减，下游消费增速放缓的格局中，未来铝价难见起色。
氧化铝及电费接连下滑，成本曲线不断下移的过程中，电解铝供应未见主动收缩，而同时消费增速放缓，且无法通过出口转移过剩量，铝市场已陷入困局。在国内过剩产能尚未出清之前，铝价难言起色。短期来看，预计沪铝主力合约将在10200—10800元/吨区间弱势整理。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”