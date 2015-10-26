港报社评：两岸高调纪念台湾光复的意义--明报10月26日

70年前的10月25日，在台北市公会堂（现中山堂）内，中华民国代表陈仪将军与日本台湾总督安藤利吉完成降书交接，台湾自此重归中国版图。今年，海峡两岸分别高调举办纪念活动。北京的纪念大会，出席者规格较10年前提升；在台北，今年的光复节纪念大会也「扩大举办」。与之前纪念抗战70周年的国共之争略有不同，今次台湾光复纪念活动，两岸似已跳出争抢话语权的窠臼。

1895年，因清廷甲午战败，《马关条约》将台湾割让日本。今年不仅是台湾回归70周年，也是台湾被割让120周年。正如全国政协主席俞正声所言，「抗战胜利、台湾光复，洗刷了近代以来中国屡遭外来侵略的民族耻辱，重新确立了中国在世界上的大国地位」。两岸纪念台湾光复，不仅有重要历史意义，也有深刻现实意义。

跳出国共之争窠臼，突显台民抗日史实

今年以来，在台湾，关于历史记忆出现了众多争议，最令人侧目者，莫过于前总统李登辉指出，「直至70年前，日本和台湾『同为一国』。正因为是『同为一国』，并没有台湾与日本战斗的事实」，在岛内引发轩然大波。

个体记忆虽应尊重，但历史真相却不容窜改。大量史料证明，在日本殖民统治50年间，台湾人民反日抗争从未停止，从1896年的云林大屠杀到1930年的雾社起义，都是血的纪录。此外，台湾知识分子亦曾展开过「文化抗日」、「社运抗日」。

中国收复台湾的努力也早于1945年。早在1940年4月初，就有国民参政会成员向国府联署提议废除《马关条约》，收复台湾。1945年12月的《国民政府对日宣战文》中宣告，所有一切条约协定合同，有涉及中日间之关系者，一律废止。因此，《马关条约》属于废止之列。1942年4月，国民政府在重庆掀起了声势浩大的收复台湾运动。

开罗宣言确具法效，地位未定台独滥觞

台湾回归也是二次世界大战后国际伸张正义、重建全球政治秩序的结果。1943年中、英、美三国首脑达成（后亦获苏联背书）的《开罗宣言》中明文规定，「日本自中国所得到的所有领土，比如满洲、台湾及澎湖群岛，应该归还给中华民国」。日本投降所接受的《波茨坦公告》又重申，《开罗宣言》诸内容必须得以实施。所以说，台湾光复亦反映了二战后的国际政治现实。

多年来，国际上和台湾岛内都有人否定《开罗宣言》的法律效力，强调日本在1951年的《旧金山和约》中，仅宣布放弃对台湾、澎湖的权利，并未明确将其归还任何国家，因此，「台湾地位未定」，云云。

其实，《开罗宣言》和《波茨坦公告》是同盟国对战后国际政治秩序和领土主权的白纸黑字声明，也是日本投降所遵从的条件，其国际法律效力毋庸置疑。而《旧金山和约》则是在冷战开始后，46国单方面对日媾和的产物，重点在恢复日本主权。而且海峡两岸的中华人民共和国、中华民国政府，都无派人出席。

「台湾地位未定」论实质是「台独」理论的滥觞，从历史上看，日本政客及亲日政客鼓吹最力，这也是「台独」的大本营在日本的原因。

成果不止光复宝岛，南海主权亦应维护

台湾人民并非天然「亲日」。根据当时的传媒报道，光复之初，台湾民众无不欢欣鼓舞，「街上锣鼓喧天，鞭炮声不断，户户张灯结彩」。连后来「二二八事件」的受难者阮朝日之女都忆述其父8月15日听到日本投降的消息兴奋地大喊，「我们回归中国了，我们要做中国人了，不再做日本人！」只是后来国府在台湾的施政不彰，才令人民失望，酿成「二二八」惨剧，伤痕至今未能痊癒。个中教训，值得当政者记取。

今日纪念台湾光复，对台湾的意义，就是要廓清台湾当年的光复，不仅于法有据，而且是国际正义伸张的结果。台湾一些人容或对现政权有所不满，对彼岸有所疑惧，但应不至于数典忘祖，认贼作父。

今日纪念台湾光复，还有另一重意义，就是中国当年收复的不仅是台湾、澎湖，还有南海诸岛。日本投降后，1947年中国海军在日军撤出后巡航南海，完成了西沙永兴岛、南沙太平等岛命名和登岛立碑作业，并首次划定了「九段线」。日方也在《旧金山和约》中声明放弃了在南海诸岛的权利。上述举动当时在国际上波澜不兴。70年后，南海诸岛频遭周边国家蚕食侵占，美国上下其手，日本也想插上一脚。南海诸岛和台湾一样，都是二战后光复的国土。今日纪念台湾光复，既有前事不忘、监往知来之意，也有震慑宵小、维护主权之功。

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