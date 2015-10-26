方正中期：上期有色金属指数料测2,100点支撑，受宏观和基本面双重压制

中国三季度GDP同比增长6.9%，为近年来首次跌破7%，中国央行“双降”进一步稳定经济增长。IMF发布的最新《世界经济展望报告》预计全球经济2015年将增长3.1%，比2014年低0.3个百分点，比2015年7月预测值低0.2个百分点。当前多数机构预计美联储首次加息将后移至2016年3月。上期有色金属指数上周处于振荡下行趋势中，周五报收于2249.18，仍处于底部区间。