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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 09:48 BJT

方正中期：上期有色金属指数料测2,100点支撑，受宏观和基本面双重压制

以下内容节选自10月26日的《期货日报》：

中国三季度GDP同比增长6.9%，为近年来首次跌破7%，中国央行“双降”进一步稳定经济增长。IMF发布的最新《世界经济展望报告》预计全球经济2015年将增长3.1%，比2014年低0.3个百分点，比2015年7月预测值低0.2个百分点。当前多数机构预计美联储首次加息将后移至2016年3月。上期有色金属指数上周处于振荡下行趋势中，周五报收于2249.18，仍处于底部区间。

　　预计有色整体仍处于底部振荡区间。短期内上期有色金属指数将再次测试2100点支撑，并在2100—2300点区间窄幅波动，短期新兴经济体经济数据不佳将令有色下行，上期有色金属指数也将继续偏空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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