方正中期：上期有色金属指数料测2,100点支撑，受宏观和基本面双重压制

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月26日的《期货日报》：
中国三季度GDP同比增长6.9%，为近年来首次跌破7%，中国央行“双降”进一步稳定经济增长。IMF发布的最新《世界经济展望报告》预计全球经济2015年将增长3.1%，比2014年低0.3个百分点，比2015年7月预测值低0.2个百分点。当前多数机构预计美联储首次加息将后移至2016年3月。上期有色金属指数上周处于振荡下行趋势中，周五报收于2249.18，仍处于底部区间。
预计有色整体仍处于底部振荡区间。短期内上期有色金属指数将再次测试2100点支撑，并在2100—2300点区间窄幅波动，短期新兴经济体经济数据不佳将令有色下行，上期有色金属指数也将继续偏空。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”