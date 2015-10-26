中国经济：不存在失速风险，实现全年经济发展主要目标有保证--专家

路透北京10月26日 - 中国国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成称，三季度经济数据出现一定波动，并不意味着经济出现了趋势性下滑，中国不存在失速风险，实现全年经济发展主要目标有保证。

人民日报周一刊登其署名文章称，下一步积极财政政策要更有力度， 稳健货币政策要更加注重松紧适度。财政政策方面，可以进一步采取减税降费措施，可以加大包括基础设施建设、民生工程建设在内的公共产品、公共服务投资力度，尤其是加强PPP（政府和社会资本合作）项目的落地。

稳健的货币政策要更加注重松紧适度。从货币政策看，由于物价走势平稳，企业尤其是中小企业融资难现象依然比较普遍，因此在适当的时候进一步降准降息可能是有益的。

“经济没有出现趋势性下降， 实现全年经济发展主要目标有保证。”文章指出。

他称，第三季度经济延续了近年来增长速度温和回落、结构分化日趋明显的特征。从增量上来看，前三季度，按2014年不变价计算的GDP（国内生产总值）增量延续了2013年以来温和回升的态势。在经济增速呈现“L”形平稳放缓的同时，经济增量已经走出了一个平缓的“U”形反弹趋势。 继今年一、二季度经济增速在去年全年7.3%的水平上回落至7%以后，中国三季度经济增速首次回落至7%以下，为6.9%，是2008年国际金融危机以来的最低增速。