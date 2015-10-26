版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 09:52 BJT

《汇市简讯》美元上攻1,140韩元未果

0126GMT

* 美元兑韩元出现一轮空头回补，由1133.3升至1138.3

* 受抑于近期大波动区间1120-1140，美元多头浮现获利了结

* 美元兑韩元回跌至1135

* 美元指数周五收高0.7%，周线升2.7%

* 区间交投看来是最佳操作策略(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐