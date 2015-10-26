华安期货：钢厂减产需求萎缩，大连焦煤期货承压下行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月26日的《期货日报》：
国内经济放缓压力不变、钢厂及独立焦化厂持续减产，焦煤价格下行风险加大。与此同时，盘面连续数月振荡整理后，也面临方向抉择。预计后期焦煤期货承压下行。
8月以后，1601合约连续两个月振荡运行，一直在560—580元/吨的区间内徘徊。鉴于基本面的压力，盘面缺乏买盘资金入场，期货价格持续弱势。进入10月后，量仓进一步弱化，均线指标出现拟合，下行趋势逐渐明朗，下行风险也逐渐加剧。
综上所述，焦煤承压，弱势不变。操作上，1601合约可考虑在575—585元/吨试空，1605合约可考虑在560—565元/吨试空，止损划10—15个点。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”