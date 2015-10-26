华安期货：钢厂减产需求萎缩，大连焦煤期货承压下行

以下内容节选自10月26日的《期货日报》：

国内经济放缓压力不变、钢厂及独立焦化厂持续减产，焦煤价格下行风险加大。与此同时，盘面连续数月振荡整理后，也面临方向抉择。预计后期焦煤期货承压下行。

8月以后，1601合约连续两个月振荡运行，一直在560—580元/吨的区间内徘徊。鉴于基本面的压力，盘面缺乏买盘资金入场，期货价格持续弱势。进入10月后，量仓进一步弱化，均线指标出现拟合，下行趋势逐渐明朗，下行风险也逐渐加剧。

综上所述，焦煤承压，弱势不变。操作上，1601合约可考虑在575—585元/吨试空，1605合约可考虑在560—565元/吨试空，止损划10—15个点。(完)

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