金属期市：伦铜小涨，中国在上周宣布降息降准以扶持经济增长

中国央行周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是继8月25日之后央行又一次双降。

欧洲央行暗示可能出台更多刺激措施，这可能让本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)向外界传递何时升息的信息时面对复杂情况。

坏账增加正在侵蚀中国银行业的缓冲资本，迫使他们求助于投资者，在去年融资规模已创纪录的情况下仍要筹集新资金。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，对冲基金和基金经理人最近一周削减铜的净多仓。(完)

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