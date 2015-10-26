金属期市：伦铜小涨，中国在上周宣布降息降准以扶持经济增长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国央行周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是继8月25日之后央行又一次双降。
欧洲央行暗示可能出台更多刺激措施，这可能让本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)向外界传递何时升息的信息时面对复杂情况。
坏账增加正在侵蚀中国银行业的缓冲资本，迫使他们求助于投资者，在去年融资规模已创纪录的情况下仍要筹集新资金。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，对冲基金和基金经理人最近一周削减铜的净多仓。(完)
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(编译 李婷仪/王兴亚；审校 徐文焰/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”