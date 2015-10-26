英国经济：约定给付养老金计划亏损累累，拖累企业获利--调查

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦10月26日 - 周一公布两年一度的养老基金调查显示，维持亏损累累的约定给付养老金计划所产生的成本，正在吞噬英国企业的利润。
由英国工业联盟(CBI)和咨询公司Mercer负责的此项调查访问了166家企业的高层员工，其中82%受访者表示，养老金计划的成本对公司资产负债情况有直接影响。
据咨询公司Hymans Robertson统计，英国民间部门约定给付养老金计划共计负债超过2万亿(兆)英镑(3.1万亿美元)。
英国利率长期偏低，造成许多约定给付养老金计划处于亏损状态。
根据养老金保护基金(Pension Protection Fund)的数据，截至2015年9月底，所有计划整体赤字超过3,000亿英镑，而在两年前的上次调查中，赤字仅略多于1,000亿英镑。
调查显示，英国人口趋于老龄化，也导致78%的受访企业表示，将提供更多弹性工作时间以应对劳动力老化的问题。
英国政府为了弥补资深财政缺口，曾征求养老金产业的意见，希望取消对养老金的前期税收减免，改为支取时减免税收。
但79%的受访者表示，他们认为政府不应将进一步修改养老金税收体系作为当务之急。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。