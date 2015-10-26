港报社评：内地打击低价团，确保港旅游秩序--文汇报10月26日

最近在香港发生的疑因购物纠纷而导致游客被殴打致死事件，引起了国家有关部门高度重视，国家旅游局为加强打击不合理低价团，昨天发出提示，希望旅客坚决抵制不合理低价游，同时要求旅客不得与经营者签订虚假合同，否则，旅客也要承担相关的法律责任并将受到处理。

毫无疑问，强迫购物而产生纠纷的大多来自低价团，内地和香港联手打击这些以低于成本价钱招徕游客、然后靠强迫高价购物来牟利的经营方式，对解决目前香港旅游市场上的种种乱象，是治本之道，有利于维护旅游市场的良好秩序。

旅游业是香港经济的重要支柱之一，旅游市场秩序的好坏，直接影响到香港的形象。日前发生的内地游客在香港店舖疑因购物争执被殴打而引发心脏病致死事件，引起了内地和香港社会的广泛关注。初步调查显示，该事件与香港接待旅行社和内地无牌组团社合作有关。

虽然目前具体案情尚在调查中，而因纠纷搞出人命更属极个别的现象，但业内人士均指出，现时香港旅游市场上，旅客被强迫高价购物等乱象，基本源于低价团，不良业者都是以超低价在内地招揽游客组团，来港之后就以各种方式强迫游客购物，以收取回扣来弥补成本和赚取暴利，损害了旅客的利益，也引起许多纠纷，严重影响了香港正常的旅游秩序。

由于这类低价团的组织源头主要来自内地，参加的旅客也多数来自广东以外的省份，内地有关部门相当重视，国家旅游局昨天发出提示，强调根据《旅游法》第35条规定，旅行社不得以不合理的低价组织旅游活动，诱骗旅游者，并通过安排购物或者另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益。希望旅客要坚决抵制不合理的低价游，更不得与经营者签订虚假合同，否则，将要承担法律责任并受到一定的处理。

国家旅游局的这个提示，正是从源头做起，要求广大旅客能够自觉识别和不参与不良业者的非法行为，如果大多数旅客都能够听从提示，相信低价团猖獗的现象将会大大减少。

低价团这种不良经营手法本身既违反香港旅游业的有关规定，也不符合内地的有关法律法规。如果在香港以暴力或欺诈手段来强迫旅客购物，更是违反了香港的法律，属于刑事罪行。因此，旅游业界必须制定更为严格的规章，严禁业界组织低价团，同时呼吁广大旅客抵制低价团；内地和香港特区政府有关部门也要加强巡查，对两地旅游业界的少数害群之马坚决打击并绳之以法，这样多管齐下，才能从根本上整治好香港旅游购物市场的秩序，杜绝强迫购物的现象发生。

至于旅客如参加低价团及签订虚假旅游合同，也将负有一定法律责任并会受到处理。有意见认为，旅客本身难以识别何为低价团，更不知合同是否虚假，因此，不应该把责任推卸到旅客身上。这种看法有一定道理，低价团现象是源于旅游业界的不良经营手法，主要责任也应由经营者负责，旅客作为消费者，虽然应该选择正规的旅行社和不贪小便宜，但也不应负上被处理的责任。建议国家旅游局等有关部门在制定实施细则时，充分考虑到这一点，将不良业界作为处理打击的首要对象。

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