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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 10:14 BJT

美国个股：阿里巴巴第二季财报恐令中国消费者支出前景蒙阴

4-6月当季，阿里巴巴平台上的营收及商品交易总额(GMV)增幅均为逾三年来最低。

虽然中国第三季国内生产总值(GDP)增速已放慢至6.9%，不过政府数据显示，今年迄今的零售销售继续增长，增幅超过10%。

在阿里巴巴9月庆祝首次公开发行(IPO)一周年之际，目睹了当月其股价跌至57.20美元的纪录低点。

不过此后股价展开反弹，高于当初68美元的IPO价格。(完)

(编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 杜明霞/李婷仪)

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