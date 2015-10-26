美国个股：阿里巴巴第二季财报恐令中国消费者支出前景蒙阴

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
4-6月当季，阿里巴巴平台上的营收及商品交易总额(GMV)增幅均为逾三年来最低。
虽然中国第三季国内生产总值(GDP)增速已放慢至6.9%，不过政府数据显示，今年迄今的零售销售继续增长，增幅超过10%。
在阿里巴巴9月庆祝首次公开发行(IPO)一周年之际，目睹了当月其股价跌至57.20美元的纪录低点。
不过此后股价展开反弹，高于当初68美元的IPO价格。(完)
(编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 杜明霞/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”