离岸人民币:点心债价格受中国降息激励小涨，惟须关注人民币走势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月26日 - 中国央行周末再度双降虽令离岸人民币 偏弱，但周一离岸债券市场未受影响，价格小幅上扬。市场人士认为，宽松货币对债市有利，只要人行汇率政策持稳，离岸人民币债市有望维持温和偏多气氛。
市场人士解读，中国双降对于离岸债券市场的正面影响在于内地债券殖利率下滑，会使离岸人民币债更具有吸引力。但负面影响则是市场可能预期人民币贬值，这会限制离岸人民币债的价格涨幅。两边利差是否进一步扩大，也值得观察。
“今天市场看来不错，一来宽松货币对债市有利，二来汇市没有太恐慌。”一不愿具名的台湾点心债券基金经理人说。
她认为，中国的汇率将国际化摆在前面的位置，且从先前几次降息的经验也看出，人行在汇率政策上是相对持稳的，所以今日点心债价格未受上周五离岸人民币走弱影响，仍能延续小涨气氛。
虽然离岸债券价格上扬，不过也有人对后市看法保守。
元大投信副投资长吴宗颖认为，早于预期的双降，表示中国希望能藉此挽救经济，救经济则少不了提振外需，而汇市长期仍要贬值才能稳住外需。
他表示，11月IMF(国际货币基金)可能将人民币纳入SDR(特别提款权)，此为短期议题，就算纳入了也要长时间调整，反而是利多出尽，而尽管降息对债市有短期利多，但人民币贬值不利离岸债市。
吴宗颖预期，债市可能再度面临流动性风险，在欧洲、中国轮番放水下，需注意美元强势可能再起，中国双降整体而言，将是股优于债。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”