离岸人民币:点心债价格受中国降息激励小涨，惟须关注人民币走势

路透台北10月26日 - 中国央行周末再度双降虽令离岸人民币 偏弱，但周一离岸债券市场未受影响，价格小幅上扬。市场人士认为，宽松货币对债市有利，只要人行汇率政策持稳，离岸人民币债市有望维持温和偏多气氛。

市场人士解读，中国双降对于离岸债券市场的正面影响在于内地债券殖利率下滑，会使离岸人民币债更具有吸引力。但负面影响则是市场可能预期人民币贬值，这会限制离岸人民币债的价格涨幅。两边利差是否进一步扩大，也值得观察。

“今天市场看来不错，一来宽松货币对债市有利，二来汇市没有太恐慌。”一不愿具名的台湾点心债券基金经理人说。

她认为，中国的汇率将国际化摆在前面的位置，且从先前几次降息的经验也看出，人行在汇率政策上是相对持稳的，所以今日点心债价格未受上周五离岸人民币走弱影响，仍能延续小涨气氛。

虽然离岸债券价格上扬，不过也有人对后市看法保守。

元大投信副投资长吴宗颖认为，早于预期的双降，表示中国希望能藉此挽救经济，救经济则少不了提振外需，而汇市长期仍要贬值才能稳住外需。

他表示，11月IMF(国际货币基金)可能将人民币纳入SDR(特别提款权)，此为短期议题，就算纳入了也要长时间调整，反而是利多出尽，而尽管降息对债市有短期利多，但人民币贬值不利离岸债市。