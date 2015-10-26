台湾股市：盘中因中国降息消息上涨，苹果供应商及ETF涨幅明显

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月26日 - 台湾股市周一盘中上涨，与其他区域股市走势一致，因中国央行上周宣布降息以提振本国疲弱的经济成长，苹果 供应商类股涨幅明显，追随上周五苹果股价的涨势。
0128GMT，台股加权股价指数 涨0.7%至8,735.91，前一交易日收报8,673.81点。
电子类指数 涨0.9%，金融保险类股 升0.5%。
为苹果生产照相手机镜头模组的大立光电 跳涨2%,另一家供应商宸鸿光电 上扬1.5%。
另外，追踪中国股市表现的上市交易基金(ETF)也有亮丽表现，沪深2X 和上证2X 均涨逾3%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”