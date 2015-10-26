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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 09:55 BJT

台湾股市：盘中因中国降息消息上涨，苹果供应商及ETF涨幅明显

路透台北10月26日 - 台湾股市周一盘中上涨，与其他区域股市走势一致，因中国央行上周宣布降息以提振本国疲弱的经济成长，苹果 供应商类股涨幅明显，追随上周五苹果股价的涨势。

0128GMT，台股加权股价指数 涨0.7%至8,735.91，前一交易日收报8,673.81点。

电子类指数 涨0.9%，金融保险类股 升0.5%。

为苹果生产照相手机镜头模组的大立光电 跳涨2%,另一家供应商宸鸿光电 上扬1.5%。

另外，追踪中国股市表现的上市交易基金(ETF)也有亮丽表现，沪深2X 和上证2X 均涨逾3%。(完)

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