中美贸易：中国忠旺控股规避美国进口关税--美国铝挤压材协会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
申诉书要求政府澄清，铝托盘和5050铝合金型材需缴纳2011年课征的反倾销和反补贴税。这一裁决标志着美国铝挤压产品厂商在指控中国出口商享受不公平补贴方面取得的重大胜利。
该协会称，忠旺对美出口的这两种产品自上述关税实施以来明显增加。
商务部有45天时间展开调查。
此次申诉是旨在遏制中国铝出口的首次正式行动；美国厂商称，过去一年中国铝出口稳步增长。
此次申诉与美国铝业协会的行动无任何关联，但凸显出外界对中国铝库存过多对全球市场影响的忧虑。(完) (编译 于春红/王颖；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”