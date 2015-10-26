中美贸易：中国忠旺控股规避美国进口关税--美国铝挤压材协会

申诉书要求政府澄清，铝托盘和5050铝合金型材需缴纳2011年课征的反倾销和反补贴税。这一裁决标志着美国铝挤压产品厂商在指控中国出口商享受不公平补贴方面取得的重大胜利。

该协会称，忠旺对美出口的这两种产品自上述关税实施以来明显增加。

商务部有45天时间展开调查。

此次申诉是旨在遏制中国铝出口的首次正式行动；美国厂商称，过去一年中国铝出口稳步增长。