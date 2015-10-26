版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 11:08 BJT

《中国国债发行日程表》--10月26日

以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率    债券类型        发行时间      上市时间
          (亿元人民币)    
  财政部     *280.1   7年     *3.05%     记账式国债       10/22-10/26     10/28
  财政部      100    六个月  *2.3891%    贴现国债         10/26-10/28     10/30
  财政部     *100    三个月  *2.3516%    贴现国债          *10/26        *10/28
  财政部     *280     3年    *周三招标   续发记账式国债  *10/29-11/2     *11/4
                        (今年第22期首次续发)
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           10/30
  财政部      --     10年       --       续发记账式国债     11/4
  财政部      --      1年       --       记账式国债         11/6
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           11/6    
  财政部      --    3/5年       --       凭证式储蓄国债     11/10
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     11/11
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           11/13
  财政部      --     六个月     --       贴现国债           11/13 
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     11/18
  财政部      --     50年       --       记账式国债         11/20
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           11/20
  财政部      --      3年       --       续发记账式国债     11/25
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           11/27
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     12/2
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/4
  财政部      --     10年       --       续发记账式国债     12/9
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/11
  财政部      --     六个月     --       贴现国债           12/11 
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     12/16
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/18
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/25
        
注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐