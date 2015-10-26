《汇市简讯》欧元兑美元跌至1.0989后反弹走稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0159GMT
* 欧元兑美元跌至1.0989，同时美元兑日圆升至121.60
* 欧元兑美元之后反弹，高见1.1032，目前在1.1020-30
* 在1.1025-30附近有卖单，一路向上均有，1.1070前卖压沉重
* 在1.1000下方有买兴，1.0930-90有期权到期，规模8.60亿欧元
* 1.1000也有期权到期，规模11.19亿欧元，1.1015-60也有6.76亿欧元期权到期
* 小时图一目均衡转换线1.1010，为初步支撑位，一目均衡基准线1.1064为阻力位。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”