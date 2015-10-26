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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 10:10 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元跌至1.0989后反弹走稳

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* 欧元兑美元跌至1.0989，同时美元兑日圆升至121.60

* 欧元兑美元之后反弹，高见1.1032，目前在1.1020-30

* 在1.1025-30附近有卖单，一路向上均有，1.1070前卖压沉重

* 在1.1000下方有买兴，1.0930-90有期权到期，规模8.60亿欧元

* 1.1000也有期权到期，规模11.19亿欧元，1.1015-60也有6.76亿欧元期权到期

* 小时图一目均衡转换线1.1010，为初步支撑位，一目均衡基准线1.1064为阻力位。(完)

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