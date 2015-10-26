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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 10:22 BJT

日本股市：中国双降提振日经指数触及两个月高位，日立和Panasonic飙升

风险人气已受到欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四的讲话所提振。德拉吉称，欧洲央行准备对量化宽松计划的规模、成份和期限进行调整。

“欧洲央行和中国央行已为日本央行额外宽松舖路，”瑞穗证券投资资讯部门主管Hiroaki Mino表示。

但他并称，即使日本央行周五按兵不动，投资人或许也不会大失所望，因为今年余下时间市场上可能都会有降息预期。

日立 跳涨8%，此前其将4-9月净利预估调高39%。

Panasonic Corp 劲扬逾9%，此前日经新闻报导称，其9月止的上半年度营业利润可能增加10%。

东证股价指数 涨1.3%至1,567.84点，JPX-日经400指数 涨1.3%，报14,063.15点。(完)

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