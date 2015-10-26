台湾债市：五年指标债殖利率随美债扬升，股市走高提升风险胃纳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月26日 - 台湾五年期104/13 公债殖利率周一随美债上扬，且亚洲股市普遍走高，提升风险胃纳。
交易员表示，台股上扬的势头看似未止，这令债市承压；只不过，台湾货币市场资金泛滥，央行冲销又少，这使得资金无法有效配置，连带令五年公债殖利率向上走高幅度有限。
〞钱真的很多，时间一久，它的威力不会输给降息，〞一位小型商银交易主管表示。
也有证券商交易员认为，虽然目前市场仍观望央行12月的动作，降息与否目前看法是五五波，不过随着欧洲央行、中国央行陆续释出可能、或将采行宽松政策，资金宽松可以预期，预料对债市将会是利多。
交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.7600-0.7700%；10年公债104/12R期则在1.17-1.19%。
美国公债收益率上周五跳涨，指标10年期美债收益率涨至两周高位，此前中国在不到一年内第六次降息，此举并扶助燃点全球股市上涨。
本地时间10:08时，104/13期殖利率升1.02个基点至0.7688%，成交12亿台币。10年券104/12R期 则是上扬0.22基点报1.18%。
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--美国债市：中国降息降准提振美国公债收益率，但本周周线几无变动 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”