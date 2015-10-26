台湾债市：五年指标债殖利率随美债扬升，股市走高提升风险胃纳

路透台北10月26日 - 台湾五年期104/13 公债殖利率周一随美债上扬，且亚洲股市普遍走高，提升风险胃纳。

交易员表示，台股上扬的势头看似未止，这令债市承压；只不过，台湾货币市场资金泛滥，央行冲销又少，这使得资金无法有效配置，连带令五年公债殖利率向上走高幅度有限。

〞钱真的很多，时间一久，它的威力不会输给降息，〞一位小型商银交易主管表示。

也有证券商交易员认为，虽然目前市场仍观望央行12月的动作，降息与否目前看法是五五波，不过随着欧洲央行、中国央行陆续释出可能、或将采行宽松政策，资金宽松可以预期，预料对债市将会是利多。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.7600-0.7700%；10年公债104/12R期则在1.17-1.19%。

美国公债收益率上周五跳涨，指标10年期美债收益率涨至两周高位，此前中国在不到一年内第六次降息，此举并扶助燃点全球股市上涨。

本地时间10:08时，104/13期殖利率升1.02个基点至0.7688%，成交12亿台币。10年券104/12R期 则是上扬0.22基点报1.18%。

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