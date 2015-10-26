欧洲个股：美国监管当局扩大对德银莫斯科业务的洗钱调查--金融时报

在欧洲和美国监管当局对“镜像交易”进行调查之时，德意志银行前交易员Tim Wiswell今年稍早被辞退。

Wiswell在10月起诉该行非法解雇他。

报纸称，美国当局目前正审查Wiswell的涉事交易行为，是否说明德银存在经高管批准的更大范围的类似交易安排。

根据报导，当局还在调查德银是否为俄罗斯制裁规定准备有合规方案以及向监管机构提供了确切信息。该行6月针对其俄罗斯证券交易启动了内部调查。

“德意志银行已经就此事针对某些个人采取了纪律处分，并将依据对其他人继续这样做，”金融时报引述德银报导称。

路透在美国常规工作时间外尚未立刻联系上美国司法部和纽约州金融局就此报导置评，亦未能联系到德银和Tim Wiswell。(完) (编译 刘秀红/王兴亚；审校 张明钧/白云)