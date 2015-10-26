修正-欧洲个股：大众汽车CEO将随梅克尔访华，报告丑闻调查进度--消息人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：大众汽车CEO中文译名改为“穆伦”)
路透柏林10月25日 - 熟悉情况的消息人士对路透称，大众汽车(福斯汽车，Volkswagen)集团CEO穆伦(Matthias Mueller)将随同德国总理梅克尔访问中国，并向后者报告有关该集团排放作弊丑闻内部调查的最新进展。
大众汽车一名发言人士周日证实，穆伦将是梅克尔周三出访中国的随行成员之一，大众汽车也将于同一天公布第三季财报。
他表示，大众汽车将把公布财报的电话会议时间由周三1300GMT，提前至1130GMT，以便穆伦能在下午来得及登上梅克尔的飞机。他拒绝透露穆伦此行的详细安排。
接近此事的消息人士表示，穆伦也将在此行中与大众汽车中国分支的两名高管会面，讨论公司策略。
分析师预估大众汽车周三将公布，第三季营业亏损将近35亿欧元，因之前预先计提65亿欧元支付排放丑闻相关费用；去年同期为获利32亿欧元。
德国Manager Magazin月刊周六报导，大众汽车预估处理丑闻的总成本，将增至超过300亿欧元。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”