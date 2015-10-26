修正-欧洲个股：大众汽车CEO将随梅克尔访华，报告丑闻调查进度--消息人士

(更正：大众汽车CEO中文译名改为“穆伦”)

路透柏林10月25日 - 熟悉情况的消息人士对路透称，大众汽车(福斯汽车，Volkswagen)集团CEO穆伦(Matthias Mueller)将随同德国总理梅克尔访问中国，并向后者报告有关该集团排放作弊丑闻内部调查的最新进展。

大众汽车一名发言人士周日证实，穆伦将是梅克尔周三出访中国的随行成员之一，大众汽车也将于同一天公布第三季财报。

他表示，大众汽车将把公布财报的电话会议时间由周三1300GMT，提前至1130GMT，以便穆伦能在下午来得及登上梅克尔的飞机。他拒绝透露穆伦此行的详细安排。

接近此事的消息人士表示，穆伦也将在此行中与大众汽车中国分支的两名高管会面，讨论公司策略。

分析师预估大众汽车周三将公布，第三季营业亏损将近35亿欧元，因之前预先计提65亿欧元支付排放丑闻相关费用；去年同期为获利32亿欧元。

德国Manager Magazin月刊周六报导，大众汽车预估处理丑闻的总成本，将增至超过300亿欧元。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)