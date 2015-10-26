澳新汇市：澳新货币受中国增长担忧打击，兑欧元接近数月高点

欧元兑新西兰元 报1.6305新西兰元，上周五一度跌至1.6152。

澳元兑美元 持于0.7244美元，未能突破0.73附近的重要阻力位。中国上周五宣布自2014年11月以来第六次降息后，澳元曾触及0.7297的高位。

但由于全球经济疑虑重现，这波涨势渐失动能，澳元/美元上周周线跌0.5%。

澳洲国内焦点放在周三的通胀数据上。分析师预计核心通胀率仍受到很强抑制，支持澳洲央行进一步降息。

新西兰央行10月29日的政策决议也受到关注。虽然市场预期该央行在连续三次放宽政策后，此次可能暂时按兵不动，但该行面临再度降息的压力。

新西兰元兑美元 报0.6758，自周五高点下滑超过0.01美元。上周周线下跌0.8%，上攻0.69的努力失败。支撑位在0.6750，然后是0.6644。

由于新西兰适逢假期，市场交投淡静。(完)

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