澳新汇市：澳新货币受中国增长担忧打击，兑欧元接近数月高点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧元兑新西兰元 报1.6305新西兰元，上周五一度跌至1.6152。
澳元兑美元 持于0.7244美元，未能突破0.73附近的重要阻力位。中国上周五宣布自2014年11月以来第六次降息后，澳元曾触及0.7297的高位。
但由于全球经济疑虑重现，这波涨势渐失动能，澳元/美元上周周线跌0.5%。
澳洲国内焦点放在周三的通胀数据上。分析师预计核心通胀率仍受到很强抑制，支持澳洲央行进一步降息。
新西兰央行10月29日的政策决议也受到关注。虽然市场预期该央行在连续三次放宽政策后，此次可能暂时按兵不动，但该行面临再度降息的压力。
新西兰元兑美元 报0.6758，自周五高点下滑超过0.01美元。上周周线下跌0.8%，上攻0.69的努力失败。支撑位在0.6750，然后是0.6644。
由于新西兰适逢假期，市场交投淡静。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/王兴亚；审校 戴素萍/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”