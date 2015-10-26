更正-《全球市场》亚洲股市上涨，受中国降息及美股业绩预期提振

(因英文原文有误，最后一段报价应为“美国原油期货”，而非“布兰特原油期货”)

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数触及两个半月高点

* 中国降息以及德拉吉有关放松政策的暗示提升了日本央行或推刺激措施的预期

* 中国内地股市微涨，关注十八届五中全会

* 油价接近三周低位

路透东京10月26日 - 在全球股市涨势的带动下，亚洲股市周一接近全部收复8月中国安排人民币贬值以来的全部跌幅。中国央行降息且美国科技巨擘发布了乐观的利润预期后，全球股市上涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.5%，创8月12日以来最高点位，恒生指数 以1.2%的涨幅领涨，日经指数 涨1.1%至两个月高位。

中国的意外举措提振了风险资产，本来上周四欧洲央行(ECB)发出准备继续放宽政策和降息的信号已经激励了市场。ECB表示准备扩大量化宽松规模，并将进一步降低已经为负的利率。

“ECB和中国的举措令人臆测，日本央行本周稍晚可能也会采取行动，”三井住友资产管理公司资深策略师Masahiro Ichikawa表示。日本央行将在周五举行政策评估会议。

本周二和周三美联储也将开会，市场普遍预期该行暂不升息。

在这些背景因素之下，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 飙升至8月20日以来最高，从不到一个月之前触及的两年低点大涨逾10%。

该指数已经收复8月11日以来录得的多数跌幅，当时中国意外令人民币贬值，令人担心该国经济问题可能较许多人原本预想得更为严重。

标普500指数 升1.1%，年内转为上扬，Nasdaq指数 跳涨2.3%。

科技股领涨，受益于Alphabet 、亚马逊 和微软 。之前这三家公司公布财报。前两家股票均触及纪录高位，微软升至15年高位。

中国内地股市周一上涨，之前中国在不到一年内第六次降息，一年期贷款利率下降25个基点至4.35%，并降低大型银行存款准备金率。

但涨势仍相当有限，沪综指 只涨0.5%。

TS China Research总裁Naoki Tashiro指出，过去一年央行五次降息，每次降息后的一周，股市有三次上涨，两次下跌。

“内地投资人态度审慎。本月以来股市持续上涨，因此部分投资人可能在上涨时了结获利，”他说道。

一大焦点在于周一至周四举行的中国共产党的十八届五中全会，预料将订出最新五年计画，在此同时投资人将试图研判中国未来几年经济可能放缓的程度。

在中共五中全会之前，中国国务院总理李克强表示，中国从未说过经济成长率要死守某一个点位，这与一名中国央行高阶官员周六的谈话相呼应，该官员称中国未来几年应能将经济成长率维持在6-7%左右。

欧洲央行总裁德拉吉周四称，该行已准备好加强量化宽松力度，市场的冒险意愿因此获得支撑。

意大利 及西班牙两年期公债收益率 双双转为负值，为史上首见，意味着投资人愿意为持有这些公债付出成本。

德国指标两年期公债收益率(殖利率) 进一步跌至负0.345%。

鉴于负收益率损及欧元的吸引力，欧元兑美元 在亚洲盘初被压低至两个半月低位1.0989。最新报1.1031，在获利了结带动下反弹。

日圆兑美元 一度跌至121.60日圆，为8月末以来最低，原因是交易员猜测日本央行周五或将推出额外的宽松措施。之后汇价反弹至121.16，受获利了结带动。

“日本经济比8月时更加疲弱，并且尚无反弹迹象。市场现在预计日本央行将放松政策，”瑞穗信托银行首席策略师Takeru Ogihara表示。

尽管全球股市反弹，油价却走低，受到供应过剩忧虑的打压。