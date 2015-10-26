主要国家经济指标预测--10月27日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月27日(二)
0700 瑞银集团瑞士消费指数 9月 -- 正1.63
0900 欧元区M3货供额年率 9月 +5.0% +4.8%
对民间贷款 +1.1% +1.0%
M3货供额三个月移动平均值 -- +5.0%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.6% +0.7%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
1230 美国耐久财订单 9月 -1.1% -2.3%
扣除运输的耐久财订单 持平 -0.2%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.1% -0.8%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 8月 +5.1% +5.0%
经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.6%
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 55.0
服务业PMI 55.1 55.1
1400 美国世企研消费者信心指数 10月 102.9 103.0
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 负5
2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 +0.4% +0.8%
-- 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 -- 110.3
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
10月26日(一)
0900 德国IFO企业景气判断指数 10月 108.2 107.9
现况指数 112.6 113.5
预期指数 103.8 102.5
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 9月 44,489 --
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 46.8 55.0
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 10月 负12.7 --
2100 韩国消费者信心指数 10月 105 --
2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 49.1 --
出口(亿新西兰元) 36.9 --
贸易收支(亿新西兰元) 逆差12.22 逆差8
截至9月的一年 逆差32 --
(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”