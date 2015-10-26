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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 07:10 BJT

****主要国家经济指标预测--10月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月27日(二)

0700 瑞银集团瑞士消费指数 9月 -- 正1.63

0900 欧元区M3货供额年率 9月 +5.0% +4.8%

对民间贷款 +1.1% +1.0%

M3货供额三个月移动平均值 -- +5.0%

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.6% +0.7%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

1230 美国耐久财订单 9月 -1.1% -2.3%

扣除运输的耐久财订单 持平 -0.2%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.3%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.1% -0.8%

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 8月 +5.1% +5.0%

经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -0.2%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.6%

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 55.0

服务业PMI 55.1 55.1

1400 美国世企研消费者信心指数 10月 102.9 103.0

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 负5

2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 +0.4% +0.8%

-- 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 -- 110.3

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

10月26日(一)

0900 德国IFO企业景气判断指数 10月 108.2 107.9

现况指数 112.6 113.5

预期指数 103.8 102.5

0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 9月 44,489 --

1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 46.8 55.0

1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 10月 负12.7 --

2100 韩国消费者信心指数 10月 105 --

2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 49.1 --

出口(亿新西兰元) 36.9 --

贸易收支(亿新西兰元) 逆差12.22 逆差8

截至9月的一年 逆差32 --

(完)

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