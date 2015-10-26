更新版 1-中国股市：沪综指受双降利好激励早盘收升，但做多气氛并不坚定

(新增分析师评论并更新早市收盘数据)

路透上海10月26日 - 受中国降息及降准消息刺激，中国股市沪综指周一早盘收涨，但力度有限。分析师指出，“双降”利好如期出台，对市场人气确实有一定的提振作用，不过机构做多气氛并不坚定，早盘有一些机构借机出货，令大盘上涨温和但成交明显放大。

早盘收市时，沪综指 报3,437.026点，涨24.592点，或0.72%；该指数开盘涨1.06%。上海A股上午成交2,701亿元人民币，上日全天成交4,243亿元；上午沪深两市A股共成交6,685亿元。

“双降当然是一个利好，不过有些机构在借利好出货，否则两市上午成交6,000多亿啥理由？”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出，近期大盘连续上涨使多空分歧加大，今早大盘量能放大但涨幅有限，机构出货迹象明显。

中国央行上周五晚间宣布，自上周六（24日）起下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。这是自去年11月以来中国连续第六次降息。

钱启敏并解释说，目前是基本面最好的环境，双降令流动性更加宽松，重要会议期间需要维稳，不失为一个安全的出货时机。

中共十八届五中全会10月26日-29日召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。