国际油市：大批过剩柴油及航煤船货充斥市场，油价恐再受挫

* 港口船只壅塞可能导致货品装船延误

* 载有逾50万吨油品的多艘船只选择较远航线开往欧洲

* 荷兰ARA中心的柴油储纳量使用率超过70%--Genscape

路透伦敦10月26日 - 贸易商指出，许多乏人问津的柴油及航煤船货，目前正聚集于欧洲港口外围，还有许多船货选择绕行非洲南端的较远航线，拉长航行时间。

这是全球石油过剩的症状之一，也显示油价反弹的机率并不乐观。

原油供应过剩重创大宗商品市场及石油巨擘财务，但面临压力的欧洲炼油业者，也受到吸引而以满载产能加工原油。

从荷兰鹿特丹、印度到美国路易斯安那州，各地炼油业者大量吸纳便宜原油，不管市场需要与否，都埋头加工原油。今年稍早时，汽油等油品市场短暂出现需求增长，暂时掩盖了供应过剩问题。

但大批开往欧洲的分馏油船只，已经在许多港口造成塞滞延误，并开始推升所有油品的国际运送成本。

这大批无处可去的船货，也令人怀疑原油价格短期内能够回升的机率。

“在延误卸货情况频传之下，可能已经快到极限了，有可能演变成强制储放油品，”运输公司Gibson指出。

目前，几艘油轮装载至少50万吨馏分油驶过非洲好望角，而不选择速度更快、也更经济的苏伊士运河。包括Captain Paris、Ocean Tiara和Portman Square等其它油轮则停泊在直布罗陀海峡之外，寻找卸货的地点，并没有驶往日益拥挤的阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普储油中心(ARA)。

汽油等其它油品交易员表示，大量柴油运抵也加剧了对岸上储油空间的争夺。

市场正价差情况在加深，鉴于油品的期货价格高于现货，这类船运速度放缓可让一些交易员有利可图。

但根据行业机构Genscape的观察，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普中心的柴油库存接近600万吨的纪录高点，其它交易商被挤压得没了多少选择。整体油罐储存能力已被占用逾76%，某些地方的占用比重已达到90%。

此外，莱茵河水位超低，使油品难以从储存地区运到欧洲的工业中心。

“除非开始下雨，否则除了停着不动，我不知道船能开往哪里。”一位馏分油交易员在谈及这些无处可去的船货时说。

尽管如此，炼厂尚未显示出减产迹象。相反，布兰特原油价格下跌鼓励他们不停地生产--这种情况可能给库存、船运以及油价造成更大的压力。

“随着布兰特原油价格继续下滑，炼厂利润率有所改善，”一位交易员说。“我认为暂时还不会减产。”(完)