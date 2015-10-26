台湾货币市场：资金充沛短率持稳，跨月资金需求出笼拆借略回温

* 短率大致持稳

* 跨月资金需求出笼

* 短票利率持平

* RP利率大致持稳

记者 罗两莎

路透台北10月26日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。多位银行资金调度人员指出，时值进入10月底，各金融机构开始补基数，及安排跨月的资金，带动拆款需求，今天除到期几乎全部续做，新增拆入需求亦出笼。

他们并称，因市场资金依旧相当宽松，隔夜拆借利率大致持稳，惟有少数银行微幅拉抬两至三天的拆借利率。

〞快月底了，今天开始拆一些进来补基数、开始安排跨月资金。〞一位中型公股银行资调人员说。

一中型民营银行资调人员则指出，今天资金还很多、很容易拿到钱，隔拆利率大致持平于0.30%，但两到三天拆借利率自上周的0.30%微幅拉升至0.31%。

本地时间14:10时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.401 32.513

台湾加权股价指数<.TWII 8,745.36 8,673.81 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.300% 0.302% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.270-0.340% 0.270-0.340%

--一周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.300-0.395%

**短票利率持稳**

短票市场方面，大型票券公司交易员指出，今天市场资金持续宽松，惟发票量仅上周五的一半左右，利率则维持上周的0.41%水准。

〞市场还是钱多，对卖方(票券公司)还是有利，但利率没有变化。〞一位大型票券公司主管说。

另一位大型票券公司主管亦称，今天市场钱还是很多，缺口又不大，上午十点左右缺口即弭平。

今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.41%，上日亦同；60天期、90天期短票利率主要成交在0.42%及0.43%，上日亦处同水准。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.412%，前日在0.414%；上日成交量153.59亿台币，前日115亿台币。

今日央行存单到期金额为293.5亿台币，存单发行金额稍晚公布。

本周到期央行定存单总额为7,093.8亿台币，余日分别为：周二31亿、周三5,270.5亿、周四1,236.2亿及周五262.6亿。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为347亿台币，累积至周日超额准备为6,196亿台币、加计前期1%的超额准备7,926亿台币。

**RP利率持稳*

RP利率方面，证券商交易员表示，今天市场资金仍充沛，惟时值接近月底，利率大致持稳，不易往下拉。

〞今天利率没有变，快月底了，暂时很再难往下拉了。〞一位大型证券公司交易员说。

今日证券商10天期公债的附买回利率与上周五水准一致，主要成交在0.42%；10天期以上公司债RP主要成交在0.52%；皆与上日相同。

本周的宽松及紧缩因子有：周二UBS AG伦敦分行发行30年期1.5亿美元债券、周三玉山银行发行30年期0.63亿美元债券和0.43亿美元无到期日美元债券。

票券公司交易员指出，今天虽有104/14期公债交割，金额为300亿台币，但市场似乎未感受到资金变紧，利率大致持稳。

他们指出，因近日台股持续走涨，资金回流到股市，今天各投信公司纷纷自RP市场抽走资金。

〞股市上涨，今天投信都回钱，其他法人到期续做，利率没有变动。〞一位大型票券公司交易员说。