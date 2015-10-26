《焦点》油气业刮起裁员寒风，亚洲再生能源热潮形成唯一暖流

**招聘**

“有大量来自西方的资金流入亚洲可再生能源领域，”Equis Funds Group执行长David Russell称。该公司过去两年已向亚洲项目投资24亿美元。

为满足绿色能源行业的就业需求，招聘人员已不得不拓展在可再生能源领域的聘任专业知识。

“鉴于油气行业遭到如此严重的冲击，我们看到很多人试图拓展技能到可再生能源方面，”Drake驻新加坡招聘专员Adam Carabetta称。

这种转变发生的同时，正值很多政府承诺通过使用更多可再生能源来抑制碳排放。

全球最大的温室气体排放国--中国已在可再生能源领域雇佣了340万人，并将2015年太阳能安装目标提高30%。

此外，IRENA预计印度将产生100万份新工作，因政府承诺到2022年将风电装机容量扩大两倍，并将太阳能发电能力提升32倍。

此消息令一些准备进入石油行业的人忧心忡忡。

“我的同学选择石油工程专业大多是冲着高薪去的，但是现在我们甚至连工作都找不到，”澳洲阿德莱德大学石油工程专业大三学生Michelle Robinson表示。(完) (编译 王洋/高琦/龚芳/刘秀红；审校 蔡美珍/杜明霞/李爽/许娜)