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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 15:46 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月26日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
 *国开行        25             1        周二招标       固息金融债  10/28-11/4
                30             3                       固息金融债
                40             5                       固息增发债  10/28-10/29
                40             7                       固息增发债
               100            10                       固息增发债
               (2015年第22、23期新发债和第20、21、18期增发债，1/3年可柜台分销)
 *农发行        80             1       *2.5513%        固息增发债  10/27-10/28
                50             5       *3.2867%        固息增发债  
                50            10       *3.5645%        固息增发债
               (2015第19期、第20期和第五期增发债)   
 *进出口行      40             3        周四招标       固息增发债  10/29-10/30
                40             5                       固息增发债
                40            10                       固息增发债
               (2015年第12期、13期和14期增发债)
  农发行      200-300         --           --          固息增发债     11/4 
  农发行      200-300         --           --          固息增发债     11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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