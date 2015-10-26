《中国金融债发行日程表》--10月26日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 25 1 周二招标 固息金融债 10/28-11/4 30 3 固息金融债 40 5 固息增发债 10/28-10/29 40 7 固息增发债 100 10 固息增发债 (2015年第22、23期新发债和第20、21、18期增发债，1/3年可柜台分销) *农发行 80 1 *2.5513% 固息增发债 10/27-10/28 50 5 *3.2867% 固息增发债 50 10 *3.5645% 固息增发债 (2015第19期、第20期和第五期增发债) *进出口行 40 3 周四招标 固息增发债 10/29-10/30 40 5 固息增发债 40 10 固息增发债 (2015年第12期、13期和14期增发债) 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次