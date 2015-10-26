《全球汇市》美元小跌，但风险偏好升温令跌幅受抑

此外，新西兰及日本央行将分别于周四及周五召开会议。

新西兰元 涨0.3%至0.6773美元；市场揣测该国央行周四将暂停降息，保留降息选项留待全球经济进一步放缓使用，汇价即因这项市场预期而受到支撑。该行今年已三度降息。

日本央行动向备受关注，因一系列日本数据表现不佳，引燃外界预期该行进一步放松货币政策。

澳元走势受抑，此前原油价格下跌打压大宗商品货币。澳元兑美元 小涨0.2%至0.7245，稍早曾跌至0.7206美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1036 1.1014 0.20 -8.77 1.2097

美元/日圆 121.10 121.45 -0.29 1.37 119.68

欧元/日圆 133.65 133.64 0.01 -7.97 144.78

美元/瑞郎 0.9759 0.9786 -0.28 -1.83 0.9941

英镑/美元 1.5336 1.5313 0.15 -1.52 1.5573

美元/加元 1.3153 1.3161 -0.06 13.21 1.1618

澳元/美元 0.7259 0.7212 0.65 -11.13 0.8168

新西兰元/美元 0.6787 0.6746 0.61 -12.95 0.7797

澳元/日圆 87.910 87.650 0.30 -10.05 97.750

新西兰元/日圆 82.190 81.610 0.71 -12.10 93.310

英镑/日圆 185.72 186.02 -0.16 -0.06 186.38

澳元/新西兰元 1.0691 1.0716 -0.23 2.12 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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