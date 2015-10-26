《全球汇市》美元小跌，但风险偏好升温令跌幅受抑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
此外，新西兰及日本央行将分别于周四及周五召开会议。
新西兰元 涨0.3%至0.6773美元；市场揣测该国央行周四将暂停降息，保留降息选项留待全球经济进一步放缓使用，汇价即因这项市场预期而受到支撑。该行今年已三度降息。
日本央行动向备受关注，因一系列日本数据表现不佳，引燃外界预期该行进一步放松货币政策。
澳元走势受抑，此前原油价格下跌打压大宗商品货币。澳元兑美元 小涨0.2%至0.7245，稍早曾跌至0.7206美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1036 1.1014 0.20 -8.77 1.2097
美元/日圆 121.10 121.45 -0.29 1.37 119.68
欧元/日圆 133.65 133.64 0.01 -7.97 144.78
美元/瑞郎 0.9759 0.9786 -0.28 -1.83 0.9941
英镑/美元 1.5336 1.5313 0.15 -1.52 1.5573
美元/加元 1.3153 1.3161 -0.06 13.21 1.1618
澳元/美元 0.7259 0.7212 0.65 -11.13 0.8168
新西兰元/美元 0.6787 0.6746 0.61 -12.95 0.7797
澳元/日圆 87.910 87.650 0.30 -10.05 97.750
新西兰元/日圆 82.190 81.610 0.71 -12.10 93.310
英镑/日圆 185.72 186.02 -0.16 -0.06 186.38
澳元/新西兰元 1.0691 1.0716 -0.23 2.12 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 刘秀红/杜明霞/郑茵/龚芳; 审校 许娜/李婷仪/戴素萍/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”