中国社会：今年福布斯中国富豪榜出炉，资本市场及转型推动造富

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京10月26日 - 2015年度福布斯中国富豪榜周一公布，大连万达集团董事长王健林重新夺回首富之位，财富从去年的132亿美元猛增至300亿美元。而阿里巴巴 董事长马云由去年的首富跌至第二位，腾讯 董事会主席马化腾仍然排名第三。
福布斯新闻稿称，尽管中国经济增长放缓，股市泡沫破裂，且庞大的地方政府债务危如累卵，但排名前一百的中国富豪里有许多人的财富都超过了上年。2015年福布斯中国富豪榜上前一百名成员的财富总和从一年前的3,760亿美元跃增至4,500亿美元，增幅近20%。
“中国经济正处于结构性调整时期，从今年的榜单上不难看出与这种转型有关的造富活动和新商业机遇的迹象。”福布斯上海分社社长、福布斯中国富豪榜制榜人范鲁贤（Russell Flannery）说。
尽管今年中国股市发生大调整，但沪综指 仍较上年上涨近50%，科技服务、医疗保健和娱乐行业的增长推动着未来股价上涨和财富增加。互联网仍然是前几位大富豪的财富支柱，但消费类企业则是几家欢乐几家愁。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”