中国经济：从未讲过GDP要死守某个点，7%左右增速来之不易--总理

路透北京10月26日 - 针对中国三季度国内生产总值（GDP）降至6.9%，中国国务院总理李克强表示，从未讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，7%左右的增速来之不易。

人民网援引李克强在中央党校的讲话称，中国经济稳步实现预期目标，是高基础水平上实现的高水平增长。

“6.9%就是7%左右，属于合理区间。我们从未讲要死守某一个点位；第二这个7%不是破的，而是来之不易的，是在世界经济复苏乏力和国内复杂多变的形势下取得的。”李克强针对GDP破七的舆论做出上述回应。

他称，中国已经是10万亿美元的经济体，是世界第二大经济体，所有经济总量2万亿美元以上经济体增长超2.5%已是不俗的表现，中国在这个基础上中高速增长意味着现在每增长1%，相当于5年前增长1.5%，相当于10年前增长2.6%。

“这个7%左右是稳中有进的，也就是说进的因素在积累，新的动能在成长。”他说道。

上周公布的中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，前三季度GDP增速亦为6.9% 。年初政府工作报告中提出的预期目标是今年GDP增长7%左右。