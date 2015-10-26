中国经济：从未讲过GDP要死守某个点，7%左右增速来之不易--总理

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京10月26日 - 针对中国三季度国内生产总值（GDP）降至6.9%，中国国务院总理李克强表示，从未讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，7%左右的增速来之不易。
人民网援引李克强在中央党校的讲话称，中国经济稳步实现预期目标，是高基础水平上实现的高水平增长。
“6.9%就是7%左右，属于合理区间。我们从未讲要死守某一个点位；第二这个7%不是破的，而是来之不易的，是在世界经济复苏乏力和国内复杂多变的形势下取得的。”李克强针对GDP破七的舆论做出上述回应。
他称，中国已经是10万亿美元的经济体，是世界第二大经济体，所有经济总量2万亿美元以上经济体增长超2.5%已是不俗的表现，中国在这个基础上中高速增长意味着现在每增长1%，相当于5年前增长1.5%，相当于10年前增长2.6%。
“这个7%左右是稳中有进的，也就是说进的因素在积累，新的动能在成长。”他说道。
上周公布的中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，前三季度GDP增速亦为6.9% 。年初政府工作报告中提出的预期目标是今年GDP增长7%左右。
中国国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成称，三季度经济数据出现一定波动，并不意味着经济出现了趋势性下滑，中国不存在失速风险，实现全年经济发展主要目标有保证。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”