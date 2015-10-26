中国货币市场：央行“双降”回购利率明显下行，后市资金乐观短期无忧

路透北京10月26日 - 中国央行上周五宣布降准降息后，银行间市场周一主要加权回购利率 明显下行，跌幅在7bp(基点)左右，隔夜跌幅稍大。交易员表示，“双降”之后隔夜和七天品种需求增多，市场对未来流动性的乐观预期导致稍长期限资金融出相对偏难；不过在考虑到基本面疲弱态势下央行再度“双降”以及灵活开展MLF(中期借贷便利)和逆回购等操作，短期流动性无忧。

交易员称，9月央行口径外汇占款继续减少，且近期经济数据显示国内经济环境依然低迷，预计整体宽松局面不会变化；此外，虽即将到达年末，但央行呵护姿态下料会平稳度过。

“今天早上总体机构需求方面，隔夜和七天比较多一点，（较）长期限资金比之前要难出一点，因为大家对后市流动性比较乐观嘛，所以可能是缩短期限加杠杆那种节奏吧。”上海一券商交易员说。

他并表示，基本面完全好转之前，资金面短期内会继续保持宽松的格局，惟接近年底或一些时点性因素可能对流动性产生暂时性影响。

中国央行周五宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制，下一步货币政策将保持连续性和稳定性，加强预调微调，为经济营造松紧适度的货币条件。

华中一银行交易员亦称，今日资金面仍偏宽松，“双降”后预计明日逆回购规模会减量，因为降准释放资金后市场报需将减少，甚至不排除出现正回购需求。

中国央行周一并表示，此次降息降准显然都是很传统的、常规的货币政策措施，并不是QE；本次降息主要是需要通过适当下调名义利率来使实际利率回归合理水平，降准则主要是应对外汇占款减少所产生的流动性缺口，满足经济增长对流动性的正常需要。

中国央行此前公布，9月央行口径外汇占款减少2,641亿元人民币，为连续八个月下滑，但减少额较8月有所下降。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8096 1.8873 -7.77

七天 2.3399 2.3833 -4.34

14天 2.6728 2.7511 -7.83

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2100 2.3000 +91.00

七天 2.7100 2.3550 +35.50

14天 2.5100 2.6100 -10.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8100 1.8900 -8.00

七天 2.3700 2.4000 -3.00

14天 2.6900 2.7700 -8.00

Shibor

其中:隔夜 1.8400 1.9090 -6.90

七天 2.3380 2.4010 -6.30

三个月 3.0840 3.1440 -6.00