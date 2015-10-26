中国新债：进出口行周四将增发至多120亿元三期债，期限三、五和10年

路透北京10月26日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(29日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年，各品种发行上限均为40亿元。

上述三期债中，三年为进出口行今年第12期债券 的第六次增发，票面利率3.53%；五年为今年第13期 的第六次增发，票面利率3.81%；10年为今年第14期 的第五次增发，票面利率3.87%。