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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 06:11 BJT

****日韩经济指标预测--10月27日-11月3日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值
    
    10月26日当周
       
    10月27日(二)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      9月       +0.4%        +0.8%
    
    10月28日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --     买超4,915
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --       卖超293
    2350 日本工业生产初值                              9月       -0.5%        -1.2%
                     一个月预估                                    --         +0.1%
                     两个月预估                                    --         +4.4%
    
    10月29日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   11月         --            70
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                      9月         --         +0.3%
                     (较前月)                                      --         +0.4%
             服务业产出                                            --         +0.4%
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                  9月       +1.2%        +2.9%
                         (较前月)                                +0.3%        +2.5%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   9月       -0.2%        -0.1%
             全国整体CPI                                           --         +0.2%
             东京地区核心CPI(较上年同期)              10月       -0.1%        -0.2%
             东京地区整体CPI                                       --         -0.1%
    2330 日本求才求职比                                9月        1.24         1.23
             失业率                                               3.4%         3.4%
    
    10月30日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      9月         --        -15.6%
             房屋开工(较上年同期)                                +6.6%        +8.8%
    
    11月2日当周
    
    11月1日(日)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      10月初值        --         -8.4%
             进口(较上年同期)                                      --        -21.8%
             贸易收支(亿美元)                                      --      顺差89.0
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                        9月         --      盈余84.1
    
    11月2日(一)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)            10月         --          52.5
    0140 韩国日经/Markit制造业PMI                     10月         --          49.2
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              10月         --         -0.2%
                            (较上年同期)                           --         +0.6%
    
    11月3日(二)
    暂无重要经济指标  (完)

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