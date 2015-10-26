中国房地产：广州市提高公积金最高贷款额度，推进异地贷款业务

路透北京10月26日 - 中国广州市自周一起提高住房公积金个人住房贷款最高额度，并推进异地贷款业务，个人住房公积金贷款最高额度提高10万元人民币，至60万元。

广州住房公积金管理中心网站刊登的通知并称，周一还将实施《广州市住房公积金贴息贷款实施办法》，符合公积金贷款条件和受托银行商业性个人住房贷款条件的缴存职工可申请住房公积金贴息贷款。

根据该通知，两人或两人以上购买同一套自住住房共同申请贷款的，最高额度由现行的80万元调整至100万元。

在外地缴存住房公积金的广州市户籍职工，符合广州市购房条件的，可向广州住房公积金管理中心申请贷款。