中国汇市：人民币早盘小跌交投偏冷静，双降之后干预预期稳定市场

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘小幅走弱，中间价走升
* 中国双降对汇市影响甚微
* 在岸与离岸价差约400点，为套利提供空间
* 五中全会开幕和央行干预预期限制市场跌势
路透北京10月26日 - 中国上周五降息和降准之后，人民币兑美元即期 周一小幅走弱，交投情绪偏冷静。交易员指出，早盘交投相对平稳，对“双降”的做空情绪遭遇中共十八届五中全会今日开幕对冲，汇价窄幅平稳震荡。
交易员指出，盘初在岸市场走贬几十个点，但央行干预预期以及十八届五中全会开幕限制了人民币跌势，客户和大行结汇支撑汇价一度走升，离岸市场亦有所回升，在岸和离岸CNH 价差仍在400点左右，为套利活动提供空间。市场预期全天走势仍将相对平稳，不会出现大幅走弱的行情。
“整体市场上没有做空cny的情绪，而且加上央妈会持续干预，...（做空）情绪就没起来。”一外资行交易员指出。
另一家股份行交易员指出，考虑到五中全会以及SDR（特别提款权）评估等因素，最近汇市走势料趋于平稳，应该在6.35上下震荡。
中国央行上周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降。同时并放开存款利率上限。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。
北京时间12:22，人民币兑美元 即期报6.3529元，上日收报6.35元。市场一度走升至6.3482。今日人民币兑美元中间价 报6.3549元，上日中间价为6.3595元。人民币兑美元即期成交额 为104.63亿美元，上日半日为146亿美元。
全球汇市方面，美元周一下滑，在兑一篮子货币录得两周半高位后稍事休整，不过中国降息后市场风险偏好的升温限制了美元的跌势。
中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3514。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5325元, 上日尾盘为6.528元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3923/6.3931元, 上一交易日尾盘报6.395元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”