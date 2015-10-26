中国汇市：人民币早盘小跌交投偏冷静，双降之后干预预期稳定市场

* 人民币早盘小幅走弱，中间价走升

* 中国双降对汇市影响甚微

* 在岸与离岸价差约400点，为套利提供空间

* 五中全会开幕和央行干预预期限制市场跌势

路透北京10月26日 - 中国上周五降息和降准之后，人民币兑美元即期 周一小幅走弱，交投情绪偏冷静。交易员指出，早盘交投相对平稳，对“双降”的做空情绪遭遇中共十八届五中全会今日开幕对冲，汇价窄幅平稳震荡。

交易员指出，盘初在岸市场走贬几十个点，但央行干预预期以及十八届五中全会开幕限制了人民币跌势，客户和大行结汇支撑汇价一度走升，离岸市场亦有所回升，在岸和离岸CNH 价差仍在400点左右，为套利活动提供空间。市场预期全天走势仍将相对平稳，不会出现大幅走弱的行情。

“整体市场上没有做空cny的情绪，而且加上央妈会持续干预，...（做空）情绪就没起来。”一外资行交易员指出。

另一家股份行交易员指出，考虑到五中全会以及SDR（特别提款权）评估等因素，最近汇市走势料趋于平稳，应该在6.35上下震荡。

中国央行上周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降。同时并放开存款利率上限。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。

北京时间12:22，人民币兑美元 即期报6.3529元，上日收报6.35元。市场一度走升至6.3482。今日人民币兑美元中间价 报6.3549元，上日中间价为6.3595元。人民币兑美元即期成交额 为104.63亿美元，上日半日为146亿美元。

全球汇市方面，美元周一下滑，在兑一篮子货币录得两周半高位后稍事休整，不过中国降息后市场风险偏好的升温限制了美元的跌势。

中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3514。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5325元, 上日尾盘为6.528元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3923/6.3931元, 上一交易日尾盘报6.395元。