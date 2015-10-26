美国个股：通用汽车与美国工会就新劳动合同达成初步协议

“我们相信，这一协议将在现在及以后为UAW成员带来稳定的长期明显加薪和工作保障承诺，”UAW总裁Dennis Williams称，“我们期待着向当地工会领导及成员展示这些成果的细节。”

通用汽车在另外一份声明中确认，已经与UAW谈判代表达成初步协议。“UAW与通用汽车达成的新协议对于员工和整个企业均有利，”该公司北美制造与劳资关系主管Cathy Clegg在声明中称。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)