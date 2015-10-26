美国个股：通用汽车与美国工会就新劳动合同达成初步协议

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“我们相信，这一协议将在现在及以后为UAW成员带来稳定的长期明显加薪和工作保障承诺，”UAW总裁Dennis Williams称，“我们期待着向当地工会领导及成员展示这些成果的细节。”
通用汽车在另外一份声明中确认，已经与UAW谈判代表达成初步协议。“UAW与通用汽车达成的新协议对于员工和整个企业均有利，”该公司北美制造与劳资关系主管Cathy Clegg在声明中称。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。