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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 12:54 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆一度高见121.60，之后回落

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* 美元兑日圆凌晨时升至121.60，之后回跌至121.06

* 主要在121.10-20，在121.00之前有买盘，一路向下都有，一路向上则有卖单，121.50水准的卖单最多

* 受日本出口商月底卖盘推动，大量散户在121.50卖出

* 121.00-50有期权到期，规模8.45亿美元，带来抑制作用，120-121也有期权到期，规模128万美元

* 欧元兑日圆在133.46-90，英镑兑日圆从185.97到185.43，之后反弹

* 澳元兑日圆从87.45到87.97，测试近期88.61高位？新西兰元兑日圆从81.76到82.21。(完)

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