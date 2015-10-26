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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 13:04 BJT

日本债市：公债价格下滑，因日股上扬削弱避险需求

美国公债价格受挫，10年券收益率 升至两周高位，此前中国在周五放宽货币政策，并带动风险资产上升。

日经指数 周一上涨0.8%。

然日本央行周五利率决定前市况审慎。一些市场人士预期日本央行将进一步放宽政策，其他人则为万一央行决定按兵不动的动荡预作准备。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.010% +0.5 0.005%

五年期公债 0.000% +0.0 0.045%

10年期公债 0.315% +1.5 0.300%

20年期公债 1.080% +1.5 1.065%

30年期公债 1.355% +2.0 1.335%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.39 -0.10 148.49

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 许娜/于春红)

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