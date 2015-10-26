香港个股：东亚银行低价出售经纪分支予永丰金后，不再减持证券业务

路透香港10月26日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行 周一称，向台湾永丰金证券出售经纪附属公司后，不会再减持证券业务。

永丰金证券的母公司永丰金控 上周公布以总额约3.75亿台币收购在台湾的东亚证券，并透过海外子公司以总额约5.85亿港元现金收购东盛控股及其辖下子公司。

为此次交易牵线的东亚银行高级顾问陈子政在记者会上称，“出售东盛以及东亚证券台湾公司是基于有效资源整合的角度出发，故（东亚银行）未来不会再减持东亚证券。”

东亚银行副行政总裁李继昌指出，东盛前身为工商东亚，主要从事传统经纪业务，而东亚证券有七成交易额来自网上业务，更加切合该行拓展互联网业务方向。

今年稍早，东亚中国与内地首家上线的互联网银行微众签订战略合作协议，包括但不限于客户互荐、信用卡业务、小微及个人贷款业务、理财业务、同业授信及互联网金融。

随着中国资本市场进一步开放以及人民币国际化带来商机，香港本地券商近年成为内地券商以及外来机构的并购对象，此前由民生银行 牵头的财团以130亿港元认购华富国际 经扩大后股本逾九成的股权，光大证券 以40.95亿港元收购新鸿基公司 的经纪及财富管理业务70%股权。

这次永丰金证券收购东盛的作价相当于1.1倍市帐率，明显低于市场上可参考并购案例作价2-4倍。东盛（经纪）集团行政总裁张为国称，受6月下旬国内股市大跌影响，最近市场上的并购交易有降温迹象。

受限于《海峡两岸服务贸易协议》协议尚未获得台湾方面通过，永丰金控出让永丰银行20%股权予中国工商银行 以及永丰金证券与厦门金财的合资计划均未能实行。对于借道香港，永丰金证券董事长陈惟龙表示，并购东盛将令该公司的地缘布局更深更远。

永丰金证券总经理叶黄杞称，永丰金证券早于1984年在香港投资，最近三年业务比较出色，收购东盛将使香港业务规模倍增，并成为本地第二大台资券商。（完）