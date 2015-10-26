台湾股市：第二日收涨续创三个月高，中国双降延续资金行情

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月26日 - 台湾股市周一第二日收高，并续创三个月高位。分析师指出，中国央行上周五宣布降息降准，再加上欧洲央行可能续行宽松，令台股随亚洲股市继续上演资金行情。
台湾加权股价指数 收高0.82%，报8,745.36点，前波收盘高点为7月24日的8,767.86点；今日成交初值 为844.13亿台币，上交易日修正后为940.04亿。
〞资金行情与投资气氛热络，不过指数走高过程成交量能不足、指标背离。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他表示，大盘指数上方面临8,817点附近的半年线反压，多方追价意愿略显不足，且技术指标中的随机指标(KD)并未跟随指数创高，预料未来大盘在上涨过程中将面临较大震荡。
简伯仪预估，明日台股料在五日线8,660点到半年线8,817点之间整理。
亚洲股市今日普遍上涨；本地时间13:53，MSCI亚太明晟指数 涨0.1%，中国股市沪综指 升0.52%，韩股 则收升0.18%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”