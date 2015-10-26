台湾股市：第二日收涨续创三个月高，中国双降延续资金行情

路透台北10月26日 - 台湾股市周一第二日收高，并续创三个月高位。分析师指出，中国央行上周五宣布降息降准，再加上欧洲央行可能续行宽松，令台股随亚洲股市继续上演资金行情。

台湾加权股价指数 收高0.82%，报8,745.36点，前波收盘高点为7月24日的8,767.86点；今日成交初值 为844.13亿台币，上交易日修正后为940.04亿。

他表示，大盘指数上方面临8,817点附近的半年线反压，多方追价意愿略显不足，且技术指标中的随机指标(KD)并未跟随指数创高，预料未来大盘在上涨过程中将面临较大震荡。