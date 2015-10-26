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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 14:32 BJT

新兴汇市：中国降准降息令亚币承压；韩元和马币领跌

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.11 121.45 +0.28 -1.20 119.66

坡元 1.3946 1.3978 +0.23 -4.92 1.3260

台币 32.411 32.513 +0.31 -2.14 31.718

韩元 1132.70 1124.70 -0.71 -2.95 1099.30

泰铢 35.49 35.62 +0.37 -7.30 32.90

菲律宾披索 46.61 46.44 -0.35 -4.04 44.72

印尼卢比 13665.00 13630.00 -0.26 -9.40 12380.00

印度卢比 64.98 64.83 -0.22 -2.99 63.03

马币 4.2560 4.2300 -0.61 -17.85 3.4965

人民币 6.3497 6.3500 +0.00 -2.29 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/白云/王颖；审校 高琦/张荻/王兴亚)

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